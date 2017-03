Calciomercato Roma, Corsi sicuro: "Spalletti andrebbe alla Juventus"

17/03/2017 15:35

CALCIOMERCATO ROMA/ "Spalletti andrebbe alla Juventus": parola di Fabrizio Corsi. Il presidente dell'Empoli, che conosce Spalletti dai tempi in giocava nel club toscano, apre al suo approdo in bianconero: "Il nervosismo di Spalletti? Lui è un grande allenatore, si è messo un po' contro l'ambiente perché gli tocca fare anche il dirigente. Si è caricato tutto sulle spalle - ha dichiarato a 'Sky Sport' - Via a fine stagione dalla Roma? Nel calcio non c'è memoria. Potrei non essere obiettivo, ma penso che Spalletti sia il meglio al momento e credo che la prima scelta della Juventus sia proprio Spaletti e volendo di metto anche Sarri. Se Luciano andrebbe alla Juventus? Certo che ci andrebbe, ora mi sembra che lui sia pieno rispetto a certe situazioni ma magari basteranno quindci giorni di vacanza per riprendersi".

S.F.