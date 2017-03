Roma-Lione, Genesio a CM.IT: "Spalletti? Tecnico umile con tanta esperienza"

Eleonora Trotta (@eleonora_trotta)

17/03/2017 15:25

ROMA LIONE/ Genesio, tecnico del Lione, esce vincente dal confronto con la Roma. Il 2-1 dell’Olimpico non è bastato, infatti, ai giallorossi per eliminare la formazione francese: “E’ stata un’altra Roma rispetto a quella vista all’andata - spiega a Calciomercato.it, al termine della sfida di Europa League - Hanno avuto tante occasioni, oggi sono apparsi decisamente più forti. Sicuramente il passaggio del turno è stato conquistato in buona parte nel primo round, a casa nostra. Un parere su Spalletti? E’ un tecnico molto umile, con tanta esperienza. Ha allenato grandi società”.