Bayern Monaco-Real Madrid, Ancelotti sfida il passato: "Decisivi i dettagli"

17/03/2017 14:36

BAYERN MONACO REAL MADRID ANCELOTTI / Il sorteggio dei quarti di finale di Champions ha messo il Bayern Monaco di Carlo Ancelotti davanti alla sfida con il Real Madrid. Un incrocio emozionante per il tecnico italiano che con le 'merengues' ha vinto la 'decima'. L'allenatore sul sito del club bavarese ha commentato la doppia sfida: "Le partite contro il Real Madrid sono emozionanti per me, sarà particolare tornare a Madrid. Le squadre si conoscono tutte, non ci sono più segreti. Il Real è una formazione fantastica, con grandi giocatori e un ottimo allenatore. Per noi è una partita difficile ma abbiamo molta fiducia. Vogliamo andare avanti e i dettagli saranno decisivi".

B.D.S.