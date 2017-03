Torino-Inter, Mihajlovic: "Sono arrabbiato. Manca equilibrio, colpa mia"

17/03/2017 14:16

TORINO INTER MIHAJLOVIC CONFERENZA / In conferenza stampa ha parlato Sinisa Mihajlovic. Il tecnico del Torino alla vigilia della sfida con l'Inter ha affermato: "Sapevamo che in questo periodo avevamo un ciclo quasi proibitivo, ma domani vogliamo fare una piccola impresa contro l'Inter. Hanno una rosa da terzo posto e con Pioli hanno ritrovato equilibrio e stanno facendo ottimi risultati. Sono un treno in corsa, proveremo a farlo deragliare".

L'equilibrio è proprio quello che manca ai granata: "Sono arrabbiato, con me stesso e con i calciatori. Negli ultimi giorni ho urlato, per questo ho la voce bassa. Siamo il quinto attacco e la quint'ultima difesa, ci è mancato equilibrio e sono io il primo responsabile. La difesa ha avuto tanti infortuni: abbiamo le nostre colpe, io per primo, ma siamo anche stati sfortunati".

Mihajlovic continua: "Domani voglio una squadra coraggiosa e aggressiva: dobbiamo fare un'ottima fase difensiva ma anche cercare di attaccare. Non cambieremo modilo, andiamo avanti con il 4-3-3. Non sarebbe la partita giusta usare il trequartista, loro sono la squadra che crossa più di tutti in campionato".

Sui singoli, il tecnico del Torino esclude un impiego di Castan e Avelar e poi dice: "Valdifiori sta meglio, però è fuori da due mesi e quindi deve ritrovare la condizione. Ljajic e Iturbe possono e devono fare di più, soprattutto il primo".

B.D.S.