Calciomercato Juventus, Lyanco rivela: "C'è anche un'altra italiana"

17/03/2017 14:03

CALCIOMERCATO JUVENTUS LYANCO TORINO / Non solo la Juventus in Italia per Lyanco, difensore brasiliano del San Paolo: il calciatore ha rivelato l'interesse anche del Torino parlando a 'globoesporte.globo.com'. "C'è l'interesse del Torino, ma ho già detto che il mio desiderio è rimanere al San Paolo e fare la storia qui. La questione è in mano al presidente e al mio agente, ma il desiderio è restare".

Come anticipato da Calciomercato.it, nonostante lo sprint la Juventus non ha ancora chiuso la trattativa per Lyanco.

B.D.S.