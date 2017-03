Calciomercato Napoli, Raiola stoppa Ibrahimovic: "Sogno irrealizzabile"

Maurizio Russo

CALCIOMERCATO NAPOLI IBRAHIMOVIC / Per fare una prova ci vogliono tre indizi. Ma per quanto riguarda il trasferimento al Napoli del centravanti svedese Zlatan Ibrahimovic ci si è fermati a due. Ieri l'attaccante dei 'Red Devils' aveva lasciato una piccola porta aperta al suo approdo all'ombra del Vesuvio la prossima stagione. Dichiarazioni che facevano il paio con quelle del presidente De Laurentiis che qualche giorno fa aveva confessato che avrebbe voluto nella sua squadra "quel gigante che adesso gioca nel Manchester United e che ho avuto ospite una sera a cena a Los Angeles...". A spegnere l'entusiasmo del calciomercato Napoli ci ha pensato però il procuratore del calciatore, che a microfoni spenti ha dichiarato a 'Radio Kiss Kiss' che Ibrahimovic non verrà al Napoli, che è un sogno irrealizzabile e che bisogna lasciar perdere.

Calciomercato: Ibrahimovic tra rinnovo, Cina e Usa

Esclusa la pista partenopea, le opzioni per Ibra non mancano. In teorie sarebbero già maturate le condizione per rinnovare il suo contratto con il Manchester United, ma non si escludono sorprese nella prossima sessione estiva di calciomercato. Continua infatti il corteggiamento dei Los Angeles Galaxy che vorrebero far sbarcare lo svedese nella Mls, senza dimenticare le sirene asiatiche che, come rivelato da Calciomercato.it, già a febbraio provarono a convincere Ibrahimovic ad andare in Cina.