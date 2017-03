Inter, Pioli non si sbilancia sul futuro: "Gettiamo le basi per qualcosa di grande"

17/03/2017 13:52

INTER PIOLI / Tra presente e futuro. L'Inter prepara la delicata sfida in casa del Torino ed alla vigilia del match il tecnico nerazzurro Stefano Pioli interviene ai microfoni di 'Premium Sport': "Mi trovo benissimo qui, i tifosi mi hanno emozionato molto e mi danno ancora più senso di responsabilità. Però siamo ancora a metà del nostro percorso, mancano 10 partite e sappiamo che i bilanci si faranno alla fine della stagione. La corsa per l’Europa? La classifica sta dimostrando che le prime cinque del campionato vincono sempre. Sono tutte ottime squadre, la Juve, la Roma e il Napoli non sono in quelle posizioni per caso e noi dovremo fare qualcosa di veramente molto importante, dobbiamo fare più punti possibili, partendo dalla prossima sfida. La società sta programmando il futuro insieme a me? Ci sono persone più adatte di me che stanno già programmando il futuro. Noi siamo molto concentrati sul presente perché ci sono ancora delle situazioni per toglierci delle soddisfazioni e c’è la possibilità di poter gettare delle basi importanti per costruire qualcosa di ancora più grande".



L.P.