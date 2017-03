Juventus-Barcellona, su Twitter i tifosi si spaccano: "Se ce l'ha fatta l'Inter..."

17/03/2017 13:36

JUVENTUS BARCELLONA TIFOSI / Sarà Juventus contro Barcellona. L'urna di Nyon ha pescato i blaugrana per i bianconeri di Massimiliano Allegri ai quarti di finale di Champions League. Sicuramente non l'avversario più semplice da affrontare, ma i tifosi non demordono. E, anzi, molti sono fiduciosi, come testimoniato dalle migliaia di tweet che hanno seguito il sorteggio.

ce l'ha fatta l'Inter perchè non dovremmo farcela noi????? #juvebarcellona — Nicola (@nicolaventus) 17 marzo 2017

#juvebarcellona sarà rivincita ma con la consapevolezza che siamo al loro stesso livello e comunque #senzapaura e #FinoAllaFine — ⭐⭐⭐mai sola⭐⭐⭐ (@MarinellaPagani) 17 marzo 2017

Sarà dura, ma se vuoi vincerla bisogna vincere partite come queste è crederci fino in fondo #juvebarcellona #FinoAllaFine #UCLdraw — Michele (@MikPosn) 17 marzo 2017

#juvebarcellona #FinoAllaFine ci aspettano 180 minuti di passione ho già i brividi e sarà vendetta — danilo amato (@danilo1897) 17 marzo 2017

Birindelli-Zalayeta, e passa la paura! #juvebarcellona — Marco Vitaloni (@MarcoVitaloni) 17 marzo 2017

#juvebarcellona... Se non è venerdì 17 questo ???? #UCLdraw — Nicola Mandese (@nick_mandese) 17 marzo 2017

#JuveBarcellona durissima, ma estremamente affascinante!

Per chi avesse paura c'è sempre la Roma da poter tifare.#FinoAllaFine — Matteo Olivieri (@Matteo_Olivier) 17 marzo 2017

L.P.