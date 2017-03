Champions League, sarà Juventus-Barcellona: statistiche e intrecci di mercato

Mario D'Amiano

17/03/2017 13:55

CHAMPIONS LEAGUE JUVENTUS BARCELLONA / Urna di Nyon sfortunata per la Juventus. Nei quarti di finale di Champions League la squadra di Allegri sarà chiamata a due grandi prestazioni per superare l'ostacolo Barcellona e proseguire il cammino verso Cardiff. Se i tifosi bianconeri speravano in un sorteggio più abbordabile, sono rimasti ampiamente delusi, con il Leicester che andrà a sfidare l'Atletico Madrid e il Monaco il Borussia Dortmund (l'altro quarto di finale sarà invece Bayern Monaco-Real Madrid). Così, a frapporsi tra la Juve e il sogno Champions ci sarà la temuta formazione di Luis Enrique che, dopo la batosta nella gara di andata contro il PSG, è riuscita a ribaltare il risultato con un sonoro quanto storico 6 a 1. L'andata si giocherà allo 'Stadium' e il ritorno al 'Camp Nou', sarà la rivincita della finale persa 3 a 1 a Berlino due anni fa. Le ultime news Juventus vedono i bianconeri in piena corsa per il 'Triplete', con il campionato già blindato e un piede in finale di Coppa Italia. Lo stesso vale per i catalani, che però in campionato inseguono il Real. Dopo un calciomercato estivo dispendioso, la Juve ha ridotto il distacco dalle 'big' d'Europa e si appresta a fare l'impresa contro i catalani. Calciomercato.it vi offre le statistiche di Juventus-Barcellona, quarto di finale di Champions League, e gli intrecci di mercato.

Champions League, Juventus contro il Barcellona: avversario ostico

Non è il miglior Barcellona degli ultimi anni, ma incute ugualmente timore. Il 6 a 1 del 'Camp Nou' è stato un chiaro segnale a chi dava già per morto il 'Tiki-Taka'. Messi, Suarez e Neymar hanno schiantato i parigini imponendosi nuovamente tra i favoriti ad alzare la 'coppa dalle grandi orecchie'. Ma il Barça non è solo qualità offensiva: in difesa c'è Gerard Pique, uno dei migliori nel suo ruolo, insieme a Mascherano e Umtiti. A centrocampo, invece, Rakitic e Busquets (squalificato per il match di andata) vanno ad aggiungersi all'immensa tecnica di Andres Iniesta. Inoltre, l'ampiezza della rosa permette a Luis Enrique di variare modulo (anche durante un match) in caso di necessità: possesso palla e improvvise verticalizzazioni le armi migliori. Quello che fa sperare i bianconeri, però, sono i momenti di stand-by in cui incappa la formazione catalana, con un reparto arretrato non sempre molto attento. Questa la formazione tipo delle due squadre:

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto; Pique, Mascherano, Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez, Neymar. All.: Luis Enrique.

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Khedira; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All.: Allegri.

Juventus-Barcellona, le statistiche del match

Per la Juventus si tratta della 17a volta ai quarti di finale dell'ambita competizione europea: finora 11 sono i passaggi del turno e 5 le uscite (una delle quali contro i catalani nella Coppa dei Campioni del 1985/86). Per il Barça è la 19a volta, con 14 passaggi del turno e 4 uscite (una delle quali proprio contro i bianconeri nel 2002/03). L'ultimo incontro di Champions, invece, risale alla finale del 2015, quando i bianconeri furono sconfitti dai gol di Rakitic, Suarez e Neymar. Il bilancio di tutti gli incontri vede 2 vittorie juventine, 3 vittorie catalane e 2 pareggi. Il valore attuale delle due rose è nettamente differente, con il Barça che vale circa 750 milioni di euro e i bianconeri poco meno di 450 milioni: i catalani hanno un'età media di 27,5 anni e i torinesi di 28,1 anni. Se la Juve ha vinto due sole volte la competizione, il Barcellona l'ha alzata in cinque occasioni, mentre il bilancio di Massimiliano Allegri contro Luis Enrique parla di due vittorie (entrambe col Milan contro la Roma) e una sconfitta (proprio quella in finale di Champions).

Juventus-Barcellona, gli intrecci di mercato

Tanti sono gli affari di cui si è parlato spesso tra Juventus e Barcellona. Se in estate Dani Alves ha deciso di lasciare i catalani per accasarsi ai bianconeri, nei mesi scorsi sull'asse Torino-Barcellona sono stati fatti altri nomi. Il colpo svanito per Marotta è Ivan Rakitic, che poche settimane fa ha annunciato il rinnovo coi blaugrana. Un altro calciatore seguito lo scorso anno è André Gomes, che però in estate ha scelto il progetto spagnolo non riuscendo a imporsi sui grandi livelli che lo hanno reso famoso al Valencia. Il 'sogno' juventino, però, si chiama Andres Iniesta, affare quasi impossibile anche per la volontà del calciatore di restare al Barça. Molto difficile anche il trasferimento della 'Joya' agli spagnoli: come anticipato da Calciomercato.it, Dybala è da tempo in trattativa con la Juventus per il rinnovo, che potrebbe essere annunciato a breve. Da molti è considerato l'erede di Messi, ma i bianconeri se lo tengono stretto. Un altro elemento che interessa ai catalani è Massimiliano Allegri, che non ha ancora deciso cosa fare a fine stagione. Il tecnico è al centro di numerose voci di mercato e piace anche alll'Inter.