Bayern-Real Madrid, Butragueno amaro: "Il peggior avversario. Napoli? Ho temuto"

17/03/2017 13:25

BAYERN REAL CHAMPIONS - Oltre a Juventus-Barcellona, l'altro quarto di finale di altissimo livello, una sorta di finale anticipata, è quello tra il Bayern Monaco di Carletto Ancelotti e il Real Madrid di Zinedine Zidane. Sfida di Champions League che si preannuncia davvero molto interessante. "Non ci nascondiamo, abbiamo preso l'avversario peggiore che ci potesse toccare - le parole di Butragueno, direttore delle relazioni istituzionali dei castigliani, a 'Premium Sport' - ma la nostra condizione di essere i campioni in carica ci impone di preparare la sfida al meglio. Abbiamo temuto di uscire col Napoli? Sì, quando è andato in vantaggio e quando abbiamo sentito il tifo del 'San Paolo'. Poi però la sfida è girata dalla nostra parte grazie ai gol di Sergio Ramos. La sfida contro il Barcellona che arriverà dopo la Champions potrebbe condizionare la squadra? Avremo un calendario molto impegnativo, saranno tutte finali. Questo è il momento più critico della stagione e ci serviranno tutti i nostri giocatori. Emozionati per sfidare Ancelotti (ex allenatore dei castigliani, ndr)? Ci son pochi segreti tra noi e lui. Con Zidane hanno un gran rapporto e sarà bellissimo rivederlo perché a Madrid proviamo ancora grande affetto per lui".

A.L.