Stadio della Roma, Pallotta lancia la 'frecciata' alla Lazio

dall'inviato Andrea Corti (@cortionline)

17/03/2017 13:04

ROMA STADIO PALLOTTA / Si è svolto questa mattina al Campidoglio un nuovo incontro tra l'Amministrazione Comunale ed i vertici della Roma per discutere del progetto del nuovo stadio giallorosso. Presente anche il numero uno del club James Pallotta che al termine del vertice ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti, tra cui l'inviato di Calciomercato.it: "L'incontro è andato molto bene. E' stato un incontro di cortesia e non ci sono stati cambiamenti rispetto alla volta scorsa. Siamo tutti contenti, il comune si sta comportando bene ed il progetto secondo me è anche migliorato. I cambiamenti che sono stati fatti sono molto meno invasivi dal punto di vista ambientale e delle infrastrutture. Il progetto si presenta bene La parte degli uffici, le torri sono state rimosse. Non abbiamo avuto modifiche sullo stadio e sono molto contento di questo. Ci incontreremo con la Regione a un certo punto. Avremo uno stadio nuovo nei tempi che auspicavamo. Tutti a Roma dovrebbero essere felici. O almeno l'85% dei romani dovrebbe essere soddisfatti. Non sono preoccupato per le tempistiche".