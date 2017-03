Barcellona, Iniesta: "Juventus? Il mio desiderio è noto"

17/03/2017 13:10

INIESTA BARCELLONA / Le potenziali pretendenti si mettano l'anima in pace, Andrés Iniesta continuerà a giocare col Barcellona fino a quando deciderà di appendere gli scarpini al chiodo: "Il mio desiderio è quello di chiudere la carriera con la maglia blaugrana - ha detto il centrocampista a margine di un evento commerciale, come riportato da 'sportmediaset' - Però ora sono concentrato solo sul campo e sui nostri tre obiettivi". Il suo contratto coi catalani scade fra un anno, ma per lo spagnolo non è un problema: "Sia che rinnoverò oppure no, tra me e il Barcellona non ci sarà mia alcun problema". Alcune settimane fa il fuoriclasse vicino ai 33anni è stato accostato al calciomercato Juventus.

R.A.