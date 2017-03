Juventus-Barcellona, ecco la reazione di Buffon

17/03/2017 12:50

JUVENTUS BARCELLONA BUFFON - Arrivano le prime reazioni sui social da parte dei calciatori della Juventus. In particolare, è il numero 1 Gigi Buffon a caricare la squadra in vista del doppio confronto nei quarti di finale della Champions League contro il Barcellona. "Non conta l'avversario. Conta solo esserci!", il messaggio lanciato attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale dal capitano bianconero.

A.L.