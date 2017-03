Juventus-Barcellona, Mestre: "Può succedere di tutto adesso"

17/03/2017 12:41

JUVENTUS BARCELLONA MESTRE / L'urna di Nyon non è stata buona con la Juventus. Ai quarti di finale i bianconeri di Massimiliano Allegri dovranno vedersela con il Barcellona. Ed a caldo, ai microfoni di 'Premium Sport', arriva la reazione del vicepresidente blaugrana Jordi Mestre: ""Non scopriamo adesso chi è la Juve, partita molto interessante, saranno due partite molto competitive. Conosciamo il loro valore, il campo ci dirà chi è più forte. Tutto può succedere nei quarti di finale. Un saluto a Dani Alves, sono felice che torni a Barcellona per riabbracciarlo".

L.P.