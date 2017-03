Calciomercato Juventus, Mestre: "Allegri per il Barcellona? Stiamo studiando..."

17/03/2017 12:40

JUVENTUS BARCELLONA ALLEGRI - Oltre al quarto di finale di Champions League, anche intrecci di mercato tra Juventus e Barcellona. In particolare, dopo l'annunciato addio di Luis Enrique a fine stagione, si parla di Massimiliano Allegri come uno dei papabili per la panchina catalana. "Sicuramente è un grande allenatore, ma non siamo ancora concentrati su questo - ha detto il vicepresidente del Barcellona, Jordi Mestre, a 'Premium Sport' - Stiamo studiando vari profili, ma non è questo il momento di parlarne. Abbiamo partite molto importanti da giocare".

A.L.