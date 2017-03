Champions League, ecco chi aveva pescato la Juventus nelle prove

17/03/2017 12:24

JUVENTUS CHAMPIONS LEAGUE / Il sorteggio di Nyon non è stato certamente benevolo con la Juventus. La squadra di Allegri ha pescato probabilmente la squadra - insieme al Bayern Monaco - più insidiosa dell'urna: quel Barcellona che la battè in finale nel 2015. E' stato accontentato Bonucci che sognava la rivincita, ma i tifosi non staranno di certo festeggiando... Leggermente meglio forse, almeno sulla carta, era andata ai bianconeri nelle prove di sorteggio prima di quello ufficiale: alla Juve era toccato infatti il Real Madrid. Decisamente meglio, invece, era andata ai catalani, che erano stati accoppiati con la cenerentola Leicester.

M.R.