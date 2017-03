Calciomercato Inter, Romei rivela: "Ho incontrato Ausilio per Schick"

17/03/2017 11:56

CALCIOMERCATO INTER SCHICK / Tra gli obiettivi della prossima sessione di calciomercato Inter c'è sicuramente Patrik Schick. Il giovane attaccante ceco ha 'stregato' il Ds nerazzurro Piero Ausilio che, per anticipare la folta concorrenza che comprende anche la Juventus, sarebbe addirittura pronto a pagare l'intera clausola rescissoria fissata a 25 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Schick nel mirino. Romei 'avvisa' e poi apre all'affare

Il via libera del gruppo Suning potrebbe arrivare nel giro di un paio di settimane, forse troppo tardi considerato che la Sampdoria è intenzionata ad alzarla, stando almeno alle dichiarazioni rilasciate al 'Secolo XIX' dall'avvocato Romei, braccio destro del presidente Ferrero: "Il giocatore non è stato venduto, comunque noi stiamo pensando di aumentare la cifra fissata (per la clausola rescissoria) l'estate scorsa". Lo stesso Romei ha però ammesso di aver avuto un faccia a faccia col direttore sportivo dell'Inter e 'aperto' a una possibile operazione di calciomercato, l'ennesima degli ultimi anni, coi nerazzurri: "L'ho incontrato a Roma, come d'altronde parlo e vedo anche tanti altri dirigenti. Schick all'Inter e poi in prestito alla Samp? Sì, perché no".

R.A.