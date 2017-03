DIRETTA Milan-Genoa, la conferenza di Montella: seguila LIVE

17/03/2017 11:45

MILAN GENOA CONFERENZA MONTELLA / Stop alle polemiche, testa al campo. Dopo i veleni dello 'Juventus Stadium', il Milan torna a 'San Siro' e prova a riprendere la sua rincorsa all'Europa. Di fronte ci sarà il Genoa di Mandorlini, reduce dal ko nel derby. Alla vigilia del match, il tecnico rossonero Vincenzo Montella interviene in conferenza stampa per fare il punto sulle ultime news Milan. Calciomercato.it riporta per voi, in diretta, le dichiarazioni del mister.

Si parte dai microfoni di 'Milan Tv': "In queste ultime dieci giornate ci saranno due scontri diretti che valgono più di tre punti. Mi riferisco alle partite con Inter ed Atalanta. Il calendario molto spesso inganna, pensiamo al Genoa intanto che sarà difficile, ma comunque alla nostra portata. Le difficoltà delle partite sono relative. Non mi piace rifugiarmi nelle assenze, possono capitare. Penso ad Abate e Suso sulla fascia destra che era una corsia forte. Siamo comunque altamente competitivi. Lapadula? Si tratta di una possibilità, stiamo valutando. Lui è un guerriero, poteva fermarsi negli allenamenti per problemi che ha avuto ma non l'ha fatto. Gli chiedo di mettere in campo la sua rabbia agonistica e magari correre un po' meno ma essere più cattivo sotto porta. Per l'Europa la media che serve è molto alta, probabilmente serviranno una settantina di punti, ma non è detto che sia così, saranno fondamentali gli scontri diretti".

