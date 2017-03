VIDEO e FOTO CM.IT - Stadio della Roma: Baldissoni, Pallotta e Gandini dalla Raggi

Dall'inviato Andrea Corti (@cortionline)

17/03/2017 11:26

NUOVO STADIO RAGGI PALLOTTA / Nonostante la febbre. James Pallotta si è recato oggi in 'Campidoglio', insieme a Mauro Baldissoni e Umberto Gandini, per incontrare Virginia Raggi. All'ordine del giorno un vertice sul nuovo stadio della Roma, il primo dopo l'approvazione al progetto modificato ottenuta nelle scorse settimane. Accingendosi a salire al Colle, il presidente giallorosso ha lasciato ad un cronista il 'bugiardino' di un noto medicinale per combattere i sintomi influenzali. Affacciandosi alla finestra ha poi scherzato con i cronisti presenti: "Avete intenzione di lasciarmi in pace questa settimana? Sempre forza Roma".

D.T.