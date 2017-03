DIRETTA Serie A, Crotone-Fiorentina: segui la cronaca LIVE

Maurizio Russo

19/03/2017 14:00

DIRETTA CROTONE FIORENTINA LIVE / Ultima spiaggia. Crotone e Fiorentina si affrontano nella 29esima giornata del campionato di Serie A, decimo turno del girone di ritorno, con l'obbligo di vincere. La squadra di Nicola deve provare ad alimentare le residue speranze di salvezza, mentre quella di Paulo Sousa sta cercando la rimonta per un posto in Europa League. Calciomercato.it vi offre il match dello 'Scida' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

CROTONE (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Mesbah; Rohden, Barberis, Crisetig, Stoian; Tonev, Falcinelli. All. Nicola

FIORENTINA (3-4-2-1): Tatarusanu,Gonzalo, Astori, Sanchez, Badelj, Vecino, Tello, Ilicic, Kalinic, Borja Valero, Chiesa. All. Paulo Sousa

CLASSIFICA: Juventus 70, Napoli 63*, Roma 62, Lazio 56, Inter 55*, Milan 53*, Atalanta 52, Fiorentina 45, Sampdoria 41, Torino 40*, Chievo 38, Udinese 33, Sassuolo 31, Bologna 31, Cagliari 31, Genoa 29*, Empoli 22*, Palermo 15, Crotone 14, Pescara 12.

*una partita in più