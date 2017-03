Leicester, tegola in difesa: stagione finita per Wague

17/03/2017 10:57

LEICESTER WAGUE / Brutta notizia in casa Leicester. Molla Wague, arrivato in prestito dall'Udinese nel mercato di gennaio, sta facendo i conti con un infortunio alla spalla. Craig Shakespeare, tecnico delle 'Foxes', ha parlato del calciatore alla 'BBC': "I nostri migliori auguri sono per lui. E' un infortunio strano. Tornerà e starà con noi al centro d'allenamemto, ma non giocherà". Il calciatore dovrebbe quindi saltare il prosieguo della stagione.

M.D.A.