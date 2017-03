Calciomercato Milan, incontro inglese per Lukaku: 70 milioni

17/03/2017 10:39

CALCIOMERCATO MILAN LUKAKU / L'improvviso stallo nelle trattative per il rinnovo ha fatto di Romelu Lukaku una delle prede più appetite sul mercato europeo. In Italia l'attaccante belga è stato accostato alla Juventus e al Milan, ma le compagini nostrane dovranno guardarsi dall'agguerrita concorrenza inglese. Oltre al Chelsea, infatti, anche il Manchester United avrebbe mosso passi concreti per il giocatore. Secondo 'The Sun', nei giorni scorsi il vicepresidente Ed Woodward avrebbe incontrato Mino Raiola, agente dell'ex Anderlecht, parlando di una potenziale offerta di 70 milioni di euro per l'Everton.

D.T.