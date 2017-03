Calciomercato Milan, Deulofeu titolare: si pensa alla conferma

17/03/2017 10:24

CALCIOMERCATO MILAN DEULOFEU / Il Milan si gode le buone prestazioni di Gerard Deulofeu, entrato stabilmente nelle gerarchie di Montella. Il fantasista starebbe convincendo la società a puntare su di lui anche per il futuro, anche se è arrivato in prestito semplice dall'Everton ed eventuali diritti di riacquisizione spettano al Barcellona. Il ds Maiorino, come riporta la 'Gazzetta dello Sport', ha spiegato: "Braida, dirigente del Barcellona, e Galliani hanno un bellissimo rapporto e non escludo abbiano anche parlato di Deulofeu. Vedremo se sarà possibile tenerlo con noi. Almeno fino a quando non ci sarà una comunicazione ufficiale da Fininvest noi continueremo a lavorare per questa società".

M.D.A.