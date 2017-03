Brasile, presidente Chapecoense: "Solo una squadra italiana ci ha chiamato"

17/03/2017 10:19

BRASILE CHAPECOENSE ROMA / La tragedia della Chapecoense ha scosso profondamente il mondo del calcio. Tantissime società hanno dichiarato di voler aiutare la sfortunata società brasiliana. In realtà, però, sono stati in pochi a fare passi concreti, come dichiarato dal presidente Plinio David de Neves.

"Soltanto il Barcellona ci ha aiutato dal primo momento", ha dichiarato a 'Fox Sports'. "Ci pagheranno tutte le spese per disputare il trofeo Gamper, donandoci per intero il ricavato del match". E le italiane? "Anche la Roma ha fatto sapere di voler disputare un'amichevole con noi, ma abbiamo un calendario molto intenso. Vedremo se riusciremo a conciliare i vari impegni".

N.L.C.