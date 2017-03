Empoli-Napoli, tabù 'Castellani' per gli azzurri

17/03/2017 10:08

EMPOLI NAPOLI / Sfida difficile per il Napoli in terra toscana. Domenica gli uomini di Sarri affronteranno l'Empoli al 'Castellani' con l'obiettivo di vincere per continuare a inseguire il secondo posto. Tuttavia, la trasferta non si preannuncia facile, considerando i dieci precedenti giocati nello stadio dell'Empoli, dove il Napoli non ha mai vinto. Sono 6 le vittorie dei padroni di casa e solo 4 i pareggi. Gli uomini di Sarri, quindi, avranno anche il compito di sfatare un tabù che dura da molto tempo.

M.D.A.