Calciomercato Chelsea, offerta MONSTRE per Courtois

17/03/2017 10:12

CALCIOMERCATO CHELSEA COURTOIS / La minaccia di perdere Courtois per il Chelsea è sempre presente. Il numero uno belga non ha mai nascosto che gli piacerebbe un giorno tornare a Madrid, dove si è trovato bene nella sua esperienza all'Atletico. In questo caso, però, un suo ritorno nella capitale spagnola porterebbe inesorabilmente al Real. E da tempo le 'merengues' sono sulle sue tracce, cercando un sostituto di Keylor Navas che non ha mai convinto in pieno.

Conte però non vuole rinunciare al suo estremo difensore. Secondo il 'Daily Mirror', i negoziati per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2019, sono in corso. L'offerta al belga per rimanere a Londra è di quelle mostruose: 12 milioni di euro a stagione.

N.L.C.