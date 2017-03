Champions League, oggi i sorteggi: tante insidie per la Juventus

17/03/2017 09:58

CHAMPIONS LEAGUE JUVENTUS / C'è grande attesa per il sorteggio dei quarti di finale di Champions League in programma oggi alle ore 12. Dopo aver battuto il Porto, la Juventus è entrata tra le migliori otto della competizione facendo un passo in avanti verso Cardiff, sede della finalissima e obiettivo dichiarato degli uomini di Allegri. Il prosieguo del cammino, però, dipenderà molto da quanto accadrà oggi, date le grandi insidie che si prospettano. Dai campioni in carica del Real Madrid al Barcellona, passando per Bayern Monaco e Atletico Madrid. Le ultime news Champions League vedono svariati club tra i favoriti della competizione. Tuttavia, dopo un calciomercato estivo dispendioso, il dominio in Italia e i buoni risultati in Europa, anche la compagine torinese è tra le più temute. Se Buffon spera di non incontrare il Leicester, non sono dello stesso parere i tifosi juventini, che invece sperano in un sorteggio più accessibile. Calciomercato.it ha fatto una classifica in base alle formazioni più forti che potrà incontrare la Juventus.

Champions League, ecco le indidie per la Juventus

Le possibili avversarie della Juventus ai quarti di finale saranno Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Leicester e Monaco. Partendo dai catalani, dopo la clamorosa rimonta contro il PSG e date le qualità dei suoi calciatori, sono entrati di diritto nella classifica degli avversari da evitare. Il Real Madrid, invece, campione d'Europa e del Mondo in carica, ha dimostrato anche contro il Napoli le capacità dei suoi singoli, pronti a spostare l'equilibrio di qualsiasi partita. Un gradino sotto si posiziona l'Atletico Madrid di Simeone, sempre pericoloso per il suo gioco aggressivo e organizzato. Il Bayern Monaco, dopo i dieci gol rifilati all'Arsenal tra andata e ritorno, è un'altra grande favorita per la vittoria finale. Fanno meno paura, invece, Borussia Dortmund, Leicester e Monaco, più abbordabili per la formazione di Allegri. Questa la nostra classifica delle sette possibili avversarie della Juve (ogni asterisco equivale a un grado di difficoltà):

Barcellona * * * * *

Real Madrid * * * * *

Bayern Monaco * * * * *

Atletico Madrid * * * *

Borussia Dortmund * * *

Leicester * *

Monaco * *

M.D.A.