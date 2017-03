Calciomercato Roma, due opzioni brasiliane per la difesa

17/03/2017 09:40

CALCIOMERCATO ROMA CAIO SAMIR / Anche la gara di ieri sera contro il Lione ha messo in evidenza quanto sia importante avere un difensore che sappia impostare per aggirare le insidie di un centrocampo troppo affollato. La compagine francese ha spesso costretto i giallorossi a far partire l'azione da Manolas che ha proprio nella capacità di palleggio uno dei suoi limiti principali. In caso di partenza del difensore greco, dunque, una delle priorità del calciomercato Roma sarà sicuramente il reperimento di un profilo maggiormente 'geometrico' al quale affidare senza troppi patemi d'animo la costruzione del gioco dal basso. Tra i difensori italiani, Francesco Acerbi rappresenta forse l'optimum in questo momento, ma l'interessamento capitolino risulta abbastanza datato nel tempo.

Calciomercato Roma, Rodrigo Caio e Samir nel mirino

Restando nel panorama di Serie A, un calciatore che piace molto in quel di Trigoria è Samir dell'Udinese. Il 22enne di Rio sta disputando un'ottima stagione nel ruolo di terzino sinistro, ma sa ricoprire anche il ruolo di difensore centrale in un reparto a 4 o a 3. Sulle sue tracce c'è anche l'Inter. Un altro brasiliano che potrebbe fare al caso dei giallorossi è Rodrigo Caio. Seguito anche dal Milan e dalla Lazio, Il 23enne del San Paolo ha un passato da centrocampista centrale che riemerge con forza nelle sue attitudini all'impostazione del gioco da dietro.

D.T.