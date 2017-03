Calciomercato Napoli, derby spagnolo per Ghoulam

17/03/2017 09:23

CALCIOMERCATO NAPOLI GHOULAM / Il rinnovo di Faouzi Ghoulam con il Napoli è in stallo. Il terzino algerino ha un contratto con gli azzurri in scadenza a giugno 2018 e al momento non c'è accordo tra le parti per un prolungamento dell'accordo. Le big europee iniziano dunque a monitorare la situazione e potrebbero presto bussare alla porta dei partenopei con offerte importanti. All'interesse di lunga data del Psg e del Bayern Monaco, secondo il 'Mattino' in edicola quest'oggi si aggiunge quello delle due squadre di Madrid. Sia l'Atletico che il Real lo starebbero infatti seguendo molto da vicino. In vista una vera e propria asta internazionale.

N.L.C.