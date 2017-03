Calciomercato Juventus, da Mbappé a Sidibé: occhi puntati sul Monaco

Stefano DAlessio (Twitter: @SDAlessio)

17/03/2017 08:32

CALCIOMERCATO JUVENTUS MBAPPE SIDIBE / La Juventus attende l'esito delle urne di Nyon per conoscere il nome della sua avversaria ai quarti di Champions League ma, intanto, studia la rosa del Monaco in ottica calciomercato: secondo l'edizione odierna di 'Tuttosport', la società bianconera ha individuato in Djibril Sidibé il terzino destro del futuro in grado di raccogliere l'eredità di Dani Alves e Lichtsteiner.

Il laterale ex Lille, però, non è l'unico calciatore del Monaco obiettivo di calciomercato Juventus: il club Campione d'Italia monitora anche la situazione di Kylian Mbappé (nel mirino anche dell'Inter in Italia) e di Thomas Lemar.