Calciomercato Inter, dal Belgio: conferme su Mertens, ma...

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

17/03/2017 08:09

CALCIOMERCATO INTER MERTENS / Dal Belgio arrivano brutte notizie sul fronte Dries Mertens per il Napoli e... l'Inter: il portale 'HLN' conferma il forte interesse del club nerazzurro nei confronti dell'attaccante, alle prese con un rinnovo in fase di stallo con i partenopei (l'attuale contratto ha la scadenza fissata al giugno 2018), ma aggiunge anche che il giocatore preferirebbe trasferirsi in Premier League (dove piace in particolar modo a Arsenal, Everton, Liverpool, Manchester United e Tottenham).