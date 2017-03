Milan, la terza caparra non arriva: i cinesi si ritirano?

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

17/03/2017 07:53

CLOSING MILAN / Brutte notizie sul fronte closing in casa Milan: la terza caparra da 100 milioni di euro non è ancora arrivata nelle casse rossonere. Secondo quanto si legge sulle colonne dell'edizione odierna de 'La Repubblica', il gruppo cinese Sino Europe starebbe meditando sull'eventualità di rinunciare all'acquisto del club meneghino. In questo caso, Silvio Berlusconi si terrebbe i 200 milioni di euro già versati come doppia caparra e resterebbe alla guida del club. Il closing per il passaggio di consegne ai cinesi resta fissato al 7 aprile, ma gli ultimi sviluppi sembrano andare in un'altra direzione.