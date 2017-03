Calciomercato Juventus, rilancio Bernardeschi: c'è l'offerta bianconera

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

17/03/2017 07:33

CALCIOMERCATO JUVENTUS BERNARDESCHI / La Juventus, a caccia di rinforzi tra centrocampo e attacco in vista della stagione 2017/2018, non molla la presa su Federico Bernardeschi, obiettivo di calciomercato anche dell'Inter.

Secondo quanto si legge questa mattina in edicola sulle pagine di 'Tuttosport', la società bianconera ha intenzione di andare oltre i semplici sondaggi con la Fiorentina, presentando un'offerta pari a 40 milioni di euro più bonus.

La cifra, con ogni probabilità, non basterà a convincere la famiglia Della Valle, che vuole blindare il giocatore con una clausola rescissoria da 100 milioni di euro (nonostante una prima intesa verbale già raggiunta tra società e giocatore su una clausola attorno alla cifra di 60/70 milioni), ma servirà ad aprire un canale per avviare la trattativa per il colpo di calciomercato Juventus.

La 'Vecchia Signora', ad ogni modo, non perde di vista le alternative, tra Angel Di Maria (operazione complicata, anche per i difficili rapporti tra Juventus e Paris Saint-Germain), Douglas Costa del Bayern Monaco e Domenico Berardi del Sassuolo.