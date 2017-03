VIDEO CM.IT ZONA MISTA - Roma-Lione, Alisson: "Non possiamo prendere 4 gol all'andata..."

Dagli inviati Eleonora Trotta (@elenora_trotta) e Daniele Trecca (@danieletrecca)

17/03/2017 00:26

ROMA LIONE ALISSON / Le sue parate non sono bastate alla Roma per volare ai quarti di Europa League: allo 'stadio Olimpico' a fare festa è il Lione. Al termine del match Alisson ha risposto alle domande dei cronisti presenti in zona mista, tra cui gli inviati di Calciomercato.it: "Abbiamo sprecato troppe occasioni, ma una squadra come la nostra non può prendere 4 gol come all'andata. Siamo fortissimi e oggi lo abbiamo fatto vedere a tutti i tifosi che sono venuti".

