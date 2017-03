Roma-Lione, Spalletti: "Perdite di tempo imbarazzanti. Parlavano tutti di Salah..."

16/03/2017 23:45

EUROPA LEAGUE SPALLETTI ROMA LIONE / Al termine della sfida contro il Lione, il tecnico della Roma, Spalletti, ha commentato il match ai microfoni di 'Sky Sport': "Non ci sono recriminazioni. Si va fuori perché si pagano delle ingenuità. E' mancato in alcuni momenti il giusto mestiere. Nel complesso però la squadra ha fatto bene e meritava di passare. Purtroppo a Lione abbiamo smesso di giocare nella ripresa e qui non siamo riusciti a trovare il gol decisivo. Forse meritavamo questo ma non credo sia giusto".

DZEKO - "Ci sono giocatori che possono avere una serata storta. Avevo lasciato Salah fuori all'andata e ne hanno parlato tutti. Oggi però poteva dare di più. In certi casi si analizza la prestazione dell'intera squadra, che stasera meritava di passare il turno, analizzando andata e ritorno".

RIPARTIRE - "Bisogna ripartire ora da questa prestazione. In alcuni momenti siamo poco furbi, perdendoci in certe valutazioni. Errori? Nel conto di tutte le gare ho di certo sbagliato qualcosa. Di certo ha avuto un peso anche il gran numero di impegni ravvicinati. Penso alla gara contro il Napoli, al corridoio offerto a Mertens. Non va però gettato via tutto, dal momento che, al di là dei punti persi, grandi errori non ne ho visti".

ROSA - "La mia è una squadra forte. C'è dunque materiale per lavorarci. Noi continueremo a farlo fino alla fine dell'anno. Per quanto mi riguarda invece l'abbiamo detto troppe volte, dunque non ne discuto più. Alla lunga diventa noioso".

ARBITRO - "Stasera però c'è stata anche una brutta immagine, con tutti i giocatori del Lione che restavano a terra. All'andata non è successo. Stasera invece è stato imbarazzante. Si parla dei nostri arbitri ma stasera era evidente che fosse necessario ammonire prima".

L.I.