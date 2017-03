ZONA MISTA - Roma-Lione, Aulas: "Sorteggi? Nessuna previsione, mi è bastata la scorsa volta..."

Dall'inviata Eleonora Trotta (@elenora_trotta)

16/03/2017 23:37

ROMA LIONE AULAS / Il Lione soffre all''Olimpico' ma strappa il pass per i quarti di finale di Europa League a discapito della Roma. Ora non resta che attendere di conoscere il prossimo avversario nel corso dei sorteggi di domani, anche se il patron Jean-Michel Aulas ha preferito non esporsi: "La Roma è superiore a noi, ma non sempre vince la più forte. Il Lione oggi ha sofferto. Chi ai quarti? L’altra volta abbiamo detto che dovevamo evitare la Roma al sorteggi ed invece è uscita, quindi stavolta non mi esprimo sulle squadre da evitare. So solo che il Manchester si è qualificato", le sue parole raccolte dall'inviato di Calciomercato.it nella zona mista dell'impianto capitolino.

D.G.