Calciomercato Milan, Koeman risponde a Lukaku: "Non sono contento..."

17/03/2017 05:05

CALCIOMERCATO MILAN LUKAKU / L'allenatore dell'Everton Ronald Koeman ha risposto all'intervista di Romelu Lukaku che puntata il dito sulle ambizioni del club: "Non sono contento di questa sua intervista. Se l’Everton non fosse un club con ambizione non sarei qui a fare il manager. Ha due anni di contratto, tutti sanno che c'era un accordo e sta alla dirigenza portare a compimento la trattativa. Penso che dopo la sosta per le nazionali il club manderà un messaggio su Lukaku. Se il giocatore dimostra dedizione nei confronti della squadra, della società e dei tifosi, anche senza rinnovo, per me è ok". Lukaku è un'opzione per l'attacco del futuro Milan cinese.

S.D.