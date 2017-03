Europa League, Roma-Lione 2-1: non basta l'assedio nella ripresa

16/03/2017 23:00

ROMA LIONE EUROPA LEAGUE / Una gara emozionante all'Olimpico', che probabilmente avrebbe dovuto premiare la Roma per il gran numero di occasioni. A pesare è però la quarta rete subita all'andata, il siluro di Lacazette, che vale il 4-5 complessivo. Il primo tempo termina sul risultato di 1-1, con i giallorosso che sanno subito rialzarsi dopo il gol subito.

La ripresa è invece un vero e proprio assalto all'area avversaria, con un possibile rigore non fischiato su Salah e il pubblico che fino alla fine ha sostenuto i suoi. Tanta sfortuna e imprecisione per la Roma, che ha deciso di rischiare il tutto per tutto, a patto anche di subire il raddoppio dei francesi. A proseguire il cammino europeo è dunque il Lione, con l'Italia che affida le proprie chance di successo in Europa alla sola Juventus.

ROMA-LIONE 2-1: 16' Diakhaby (L), 17' Strootman (R), 60' Tousart (L, aut)

L.I.