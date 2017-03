Roma-Lione, scintille Peres-Spalletti: cos'è successo

16/03/2017 22:30

ROMA PERES SPALLETTI / Brutta serata per Bruno Peres, piccato dai tifosi della Roma al momento della sostituzione nel secondo tempo della sfida contro il Lione. Il pubblico ha fatto sentire i propri fischi copiosi, giudicandolo il peggiore in campo.

Dal canto suo il difensore ha mostrato tutto il proprio disappunto a Spalletti per la decisione presa, evitando di dargli la mano. Un gesto che il tecnico non ha fatto passare in secondo piano, richiamandolo a sé per dargli una spiegazione. In seguito al breve faccia a faccia Peres gli ha dunque stretto la mano, per un possibile 'caso Peres' subito rientrato.

L.I.