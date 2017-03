Barcellona, destinazione a sorpresa per Rafinha

16/03/2017 22:13

BARCELLONA RAFINHA / Di certo, o quasi, c'è che a fine stagione lascerà il Barcellona. Il centrocampista brasiliano ha messo insieme vari spezzoni in questa stagione arrivando a collezionare 26 presenze tra tutte le competizioni, ma a 24 anni è alla ricerca di una nuova sistemazione dove giocare con continuità ed esplodere definitivamente. Per questo nelle scorse ore erano circolate voci che accostavano Rafinha anche alla Serie A, ma non solo. Perché per Rafinha si è parlato anche di un possibile trasferimento in Cina, ed alle voci si è aggiunto il tweet enigmatico pubblicato oggi pomeriggio dallo stesso giocatore.

单身侠 ???????????? — Rafinha Alcantara (@Rafinha) 16 marzo 2017

"Uomo solitario", con una faccina che sembra riflettere di fianco alla bandiera cinese. Se voleva spegnere le voci, di sicuro questo non è il modo migliore.



L.P.