16/03/2017 21:32

CALCIOMERCATO ANZHI UFFICIALE RESCISSIONE XANDAO / Dopo quattro anni termina l'esperienza in Russia di Xandao. Il centrale brasiliano, seguito dalla Lazio in passato, ha rescisso il proprio contratto con l'Anzhi. Per lui sono 99 le presenze totalizzate in Premier Liga, tra Kuban Krasnodar e la società di Machackala.

D.G.