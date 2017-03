Calciomercato Roma, Massara: "Abbiamo strategie chiare! Spalletti? Tutto andrà per il meglio"

16/03/2017 21:15

CALCIOMERCATO ROMA MASSARA SPALLETTI TOTTI / Si è aperta una settimana importante in casa Roma. Con l'arrivo del patron James Pallotta c'è la possibilità che ci si concentri su alcune questioni legate al calciomercato, tra cui alcuni rinnovi 'spinosi': "Le strategie sono già pianificate - ha spiegato il ds Ricky Massara a 'Sky Sport' - La presenza di Pallotta è un momento felice, si gode la squadra. Le strategie sono chiare, vogliamo una Roma più forte e competitiva. Incontri con Spalletti e Totti? Non sono in programma incontri particolari - ha concluso il dirigente - avrà modo di confrontarsi con tutti ma sono questioni affrontate da questo management con profitto. Tutto andrà per il meglio, anche per quanto riguarda il rapporto con il mister".

D.G.