Europa League, passano Besiktas, Genk e Celta Vigo

16/03/2017 21:04

EUROPA LEAGUE BESIKTAS GENK CELTA / Tre sfide di Europa League si sono disputate alle ore 19.00, in attesas dei cinque match della sera. Dominio del Besiktas in casa dell'Olympiacos, che non riesce a sfruttare la superiorità numerica. Pari tra Genk e Gent, che basta ai padroni di casa per superare il turno. Ottimo risultato infine per il Celta Vigo, che va a imporsi in casa del Krasnodar con un secco 0-2.

BESIKTAS-OLYMPIACOS 4-1: 10' Aboubakar, 22' Babel, 31'Elyounoussi, 75' Babel, 84' Tosun

GENK-GENT 1-1: 20' Castagne, 84' Verstraete

KRASNODAR-CELTA VIGO 0-2: 52' Mallo, 80' Aspas

L.I.