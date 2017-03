16/03/2017 21:04

ROMA LIONE PALLOTTA STADIO / Niente stadio per James Pallotta, che aveva raggiunto l'Olimpico', per poi optare per un rapido ritorno in albergo. Il patron della Roma non assisterà all'importante sfida contro il Lione dagli spalti: "Temo che la febbre lo terrà lontano dalla serata. Domani ha un incontro importante e seguirà il match dalla tv", ha spiegato il ds Ricky Massara a 'TV8'.

D.G.