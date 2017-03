Roma-Lione, Manolas: "Carichi e concentrati, possiamo farcela"

16/03/2017 20:58

ROMA LIONE MANOLAS / A pochi istanti dal calcio di inizio di Roma-Lione, Kostas Manolas ha preso la parola a 'Sky Sport': "Siamo concentrati, pensiamo a vincere con due gol di scarto. Come si fermano loro? Abbiamo visto dove abbiamo sbagliato e sono convinto che oggi non sbaglieremo. Il pubblico? E' molto importante per noi, noi dobbiamo dare una risposta a loro e penso che lo faremo oggi. Ho visto la squadra molto carica".

D.G.