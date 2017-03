Calciomercato Napoli, agente Giaccherini spegne le voci: "Sta benissimo in azzurro"

16/03/2017 20:21

CALCIOMERCATO NAPOLI AGENTE GIACCHERINI / Accostato a svariate squadre nella sessione di mercato invernale, Giaccherini non ha ancora chiaro quale sarà il suo futuro. Al Napoli il minutaggio è limitato e di questo ha parlato il suo procuratore Furio Valcaregi, intervenuto ai microfoni di 'Rai Sport': "Sta benissimo al Napoli e la squadra sta andando bene. Vorrebbe giocare di più e questo non lo rende felicissimo. Accetta però le decisioni del tecnico. Sapevamo non sarebbe stato facile trovare un posto da titolare in una squadra così forte".

L.I.