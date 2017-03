PASSENGERS - Aubameyang non vuole più fermarsi. Sanchez, avventura al capolinea

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

16/03/2017 20:03

PASSENGERS CALCIOMERCATO STRANIERI EX SERIE A / Torna su Calciomercato.it l’appuntamento settimanale con 'Passengers'. Ecco le ultime notizie di calciomercato in merito agli ex stranieri della Serie A, con i top e i flop della settimana. Kjaer ha nostalgia della Francia, Ibrahimovic è tentato dagli Stati Uniti. Bene Cavani, Aubameyang e Vidal. Delude Sanchez.

SIMON KJAER (Fenerbahce): l'ex Roma potrebbe tornare a giocare in Francia, dove ha militato tra le fila del Lille. Su di lui infatti ben tre club, ovvero il Psg, il Lione e il Marsiglia.

ZLATAN IBRAHIMOVIC (Manchester United): al di là di una battuta sul Napoli, Zlatan Ibrahimovic dovrà davvero decidere del proprio futuro. L'MLS lo vorrebbe, con i Galaxy pronti a offrirgli 15 milioni d'ingaggio a stagione.



TOP DELLA SETTIMANA

ARTURO VIDAL (Bayern Monaco): dieci reti complessive messe a segno contro l'Arsenal nel doppio confronto, con Vidal che chiude la sfida di ritorno con una doppietta nel finale.

PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG (Borussia Dortmund): dopo tante polemiche è tornato alla grande. Tripletta splendida al Benfica e pratica qualificazione chiusa.

EDINSON CAVANI (Paris Saint Germain): ci mette l'orgoglio e la voglia giusti per provare a confermare una qualificazione che sembrava cosa fatta. Segna la rete che costringe il Barcellona a segnarne sei, cosa che puntualmente accade.



FLOP DELLA SETTIMANA

ALEXIS SANCHEZ (Arsenal): la sua prova non convince, con le telecamere che lo sorprendono a ridere mentre la squadra viene distrutta. Troppo morbido in attacco e nei ripiegamenti difensivi, come nel caso dell'1-2 di Robben.