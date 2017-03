Lazio, ottimismo per de Vrij e Biglia: ecco il punto sugli infortunati

16/03/2017 19:45

LAZIO INFORTUNIO DE VRIJ BIGLIA / Le news Lazio del momento sono certamente legati agli infortuni di de Vrij e Biglia, che tengono in ansia il club in vista della partita in trasferta contro il Cagliari.

Il Coordinatore dello Staff Medico biancoceleste Fabio Rodia, intervenuto ai microfoni di 'Lazio Style Channel', ha fatto il punto sulle condizioni dei due calciatori: "Stefan ha avuto un fastidio al ginocchio verso la fine del primo tempo e d'accordo con il giocatore e con lo staff medico abbiamo preferito precauzionalmente non rischiarlo nella seconda frazione. Gli esami diagnostici e clinici hanno dato risposte soddisfacenti e abbiamo escluso delle lesioni importanti all'interno dell'articolazione del ginocchio e, come Biglia, ha fatto sia ieri che oggi ha svolto un programma di ripresa differenziato e contiamo di recuperarlo gradualmente negli allenamenti a partire dalla giornata di domani. Lucas ha subito un trauma contusivo in una zona molto più importante, ovvero sul ginocchio, in particolare sul tendine rotuleo. Gli accertamenti sia clinici che strumentali effettuati ci hanno dato un esito tranquillizzante; siamo in grado di dire che sono escluse lesioni importanti, clinicamente il giocatore sta rispondendo bene. Siamo cautamente ottimisti su un suo reintegro in gruppo negli allenamenti di domani".

RADU - "Ha avuto un importante trauma contusivo della regione sacroiliaca ed è stato sottoposto immediatamente ad accertamenti diagnostici che ci hanno tranquillizzati sul rischio di eventuali lesioni ossee e, per questo motivo, già da ieri ha ripreso l’allenamento con la squadra. Può essere considerato a tutti gli effetti reintegrato nella rosa".

Lazio, a Cagliari senza Milinkovic-Savic

I biancocelesti dovranno fare a meno di Milinkovic-Savic, che sarà costretto a saltare la sfida contro il Cagliari per squalifica. Quasi certo a questo punto il ritorno in campo dal primo minuto di Keita. L'attaccante al centro di diversi rumors di calciomercato dovrebbe prendere il posto nel tridente offensivo con Lulic schierato in mediana. Se de Vrij non dovesse recuperare Simone Inzaghi tornerebbe a puntare sulla coppia Hoedt-Wallace.

M.S.