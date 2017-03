Inter, Murillo: "Siamo un bel gruppo e si vede. Avere in squadra certi attaccanti..."

16/03/2017 19:51

INTER MURILLO / Jeison Murillo, difensore centrale dell'Inter, è intervenuto ai microfoni del canale tematico nerazzurro dove ha rilasciato un'intervista sul momento della squadra. I passaggi principali: "Siamo un bel gruppo ed una bella squadra e questo lo si vede adesso che stanno arrivando anche i risultati in campo. Chi gioca meno deve farsi trovare pronto quando il mister lo chiama in causa. Torino? Sono difficili tutte le partite in Italia. Allenarsi contro grandi attaccanti tutta la settimana è molto positivo e ti aiuta a migliorare".

O.P.