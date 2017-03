Perugia, Bucchi: "Il Benevento mi piace molto, partita decisiva"

17/03/2017 04:05

PERUGIA BUCCHI BENEVENTO / Cristian Bucchi, tecnico del Perugia, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Benevento: "Ha fatto un campionato importante, abbiamo tanto motivi per rispettarlo. E' una squadra che giocherà per la Serie A fino alla fine. Queste sono partite decisive, basta poco per fare un balzo in avanti o uno indietro. Il Benevento è una squadra che mi piace molto e che gioca a calcio in maniera propositiva. Hanno un attacco forte ed importante, spingono con i terzini e mi piace il loro spirito propositivo".

M.D.A.